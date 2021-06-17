Боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил за прошедшие сутки, 16 июня. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Авдеевки оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Также в районах Зайцево, Талаковки и Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Новгородского украинских защитников обстреливали из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

В районе Луганского оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе Новотошковского наши позиции враг обстрелял из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский боец получил осколковое ранение.

«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение», — говорится в сообщении.

Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировано еще одно нарушение со стороны российских наемников. В районе поселка Пески боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра.

«На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь», — уточнили в ООС.

При этом организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на Донбассе 194 нарушения режима прекращения огня за сутки 15 июня.