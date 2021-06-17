На северо-востоке Германии в городе Эспелькамп поздно утром в четверг, 17 июня, произошла стрельба. Неизвестный убил двух человек.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

После преступления неизвестный скрылся, его ищет полиция. По информации Bild, в городе объявлена полномасштабная операция, которая направлена на поимку злоумышленника.

Ранее сообщалось, что шесть людей были убиты в результате стрельбы в немецком городке Рот-ам-Зе.