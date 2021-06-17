Российский рэпер Алишер Моргенштерн (Валеев) подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск против Службы безопасности Украины, оспаривая включение его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

На данный момент рассматривается открытие производство по административному иску, говорится в заявлении пресс-службы суда.

Рэпер просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Кроме того, он просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины, об обновлении соответствующего перечня, на основании обращения СБУ и его обнародование на официальном веб-сайте, который дополнен Алишером Валеевым.

Моргенштерн также просит у ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда на территории Украины сроком на три года.

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.