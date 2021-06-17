Немецкие солдаты были частью сил быстрого реагирования НАТО в Литве, подготовленных на случай нападения России. Минобороны Германии вывело проблемный взвод из страны для дальнейших разбирательств и установления виновных.

Об этом пишет газета FrankfurterRundshau.

Пресс-секретарь Бундесвера сообщила, что среди солдат взвода были зафиксированы такие преступления, как сексуальные преступления или оскорбления расистского толка.

Солдат из уже выведенного взвода разместили в гостинице в Литве, где они праздновали и разливали спиртное. Как сообщает Spiegel, некоторые бойцы затянули антисемитские песни. А 20 апреля была спета «серенада в день рождения Адольфа Гитлера». Кроме того, в подразделении процветало сексуальное насилие, эпизоды которого засняли на мобильные телефоны.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что такое поведение не останется безнаказанным.

— Эти нарушения наносят ущерб репутации Бундесвера и Германии. Это будет наказано со всей строгостью, — пообещала глава Бундесвера.

В настоящее время предполагается, что в инциденте в Литве приняли участие десять человек. Сообщается, что они являются частью взвода бронетанковой пехоты, который обычно состоит из 34 человек. В Минобороны подчеркнули, что основные подозреваемые проходят допрос с целью немедленного увольнения в соответствии с законом.

Напомним, Управление внутренней разведки Германии по защите конституции взяло под наблюдение часть движения против коронавирусных ограничений. Их подозревают в распространении фейковых сообщений и безосновательной конспирологии.