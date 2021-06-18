Пять человек погибли и 13 серьезно пострадали в результате взрыва автоцистерны в Лагосе.

Об этом передает Le Figaro.

Грузовик-цистерна с горючим перевернулся на дороге и взорвался в четверг вечером в центральном районе Лаоса, распространившийся на здания и автомобили вокруг.

— Пять человек погибли, трое из них были на месте аварии, а двое других скончались от полученных травм в больнице, — заявили местные спасатели.

Мобилизованные на место происшествия аварийные службы смогли потушить пожар посреди ночи, около 12:30.

Напомним, 17 июня грузовое судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов, которое горело почти месяц назад, затонуло у берегов Шри-Ланки. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы.