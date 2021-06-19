19 июня около 3:30 на проспекте Богоявленском, в районе дома 202, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Orlando наехал на 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Вследствие автоаварии пострадавшая погибла на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отдел расследований преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 0 (63) 426 16 72, 102.