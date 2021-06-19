19 июня в 3:30 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на 98 километре автодороги Н-14 «Кропивницкий — Николаев», в котором пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Инцидент произошел в Николаевском районе возле села Архангельск. На место были направлены спасатели 21 части.

По прибытию они установили, что водитель автомобиля DAEWOO Lanos не справился с управлением и влетел в дерево. В результате столкновения пострадали водитель 1993 г.р., пассажир 2001 г.р. и беременная женщина 1979 г.р.

Пострадавшую зажало конструктивными элементами машины на переднем сиденье. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали ее и передали медикам в тяжелом состоянии с переломами ног.

В дальнейшем граждан госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи. На месте работала 1 единица техники ГСЧС и 3 человека. Дополнительно привлекались медицинские работники и сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в это же время на проспекте Богоявленском, в районе дома 202, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Orlando наехал на 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.