В течение суток пожарные дважды привлекались к тушению пожаров транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

О первом пожаре сообщили 18 июня в 20:47. На улице Харчука в Новом Бугу Баштанского района, возле частного дома, загорелся автомобиль ВАЗ 2101.

Пожарные 20 части в 20:55 пожар локализовали и в 21:02 ликвидировали на площади 3 кв. м, его причина устанавливается.

19 июня в 3:24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля KIA Cerato, который стоял припаркованный во дворе на проспекте Центральном в Николаеве.

Спасатели 2 и 3 частей в 3:33 пожар локализовали и в 03:40 ликвидировали на площади 5 кв. м, его вызвал поджог.

Всего от ГСЧС работало 11 человек и 3 единицы техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, 12 марта в Заводском районе Николаева на улице Крылова сгорел автомобиль SMART.