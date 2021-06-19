На Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники. Сообщается о множественных взрывах.
Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — сказал собеседник.
Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Как пишет Mash, для тушения МЧС собирается задействовать авиацию.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех.
Напомним, 4 августа прошлого года в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.
На Лужнецкой набережной в Москве произошло возгорание на складе пиротехники. Сообщается о множественных взрывах.
Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — сказал собеседник.
Пожару присвоен третий ранг сложности, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Как пишет Mash, для тушения МЧС собирается задействовать авиацию.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех.
Напомним, 4 августа прошлого года в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.