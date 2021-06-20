Вчера, 19 июня, в Баштанском районе Николаевской области вспыхнул полуприцеп автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

В 22:44 на пункт связи 17 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о возгорании полуприцепа автомобиля MAN вблизи села Великоалександровка.

К месту вызова направили дежурный караул подразделения. По приезду пожарные ликвидировали горение площадью 5 квадратных метров в 23:21. Огонь уничтожил три покрышки и повредил тормозную систему.

Напомним, 13 июня в Николаеве из-за неосторожности во время курения на ходу загорелся автомобиль.