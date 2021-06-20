На территории военного городка от поражения электротоком погиб работник Квартирно-эксплуатационного отдела Николаева.

Об этом информируют в управлении Гоструда в Николаевской области.

Несчастный случай произошел 15 июня. Мужчину 1957 года рождения поразило электрическим током от трансформаторной подстанции. В результате происшествия он умер.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются комиссией по специальному расследованию несчастного случая со смертельным исходом, созданной в соответствии с приказом управления Гоструда в Николаевской области.

Напомним, 19 июня в Николаеве 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Orlando наехал на 38-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.