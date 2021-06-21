Вчера, 20 июня, в Новой Одессе убили мужчину, колото-резаную рану обнаружили на грудной клетке.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николавской области.

Местные жители наткнулись на тело с признаками насильственной смерти и вызвали правоохранителей. Осмотрев тело 25-летнего мужчины эксперты нашли колото-резаное ранение груди. Труп отправили на дальнейшую экспертизу для установления точной причины смерти.

Открыто уголовное дело по признаками части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), санкция по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Новой Одессе Николаевской области в съемном доме убили двоих мужчин 49-ти и 27-ми лет, полиция задержала 19-летнего парня, подозреваемого в двойном убийстве.