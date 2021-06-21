В округе Глинн штата Джорджия 34-летний Джереми Хикс заказал себе пиццу из сети Papa John’s. Это была уловка, чтобы завлечь к себе в дом курьера, после чего ограбить потенциальную жертву.

Об этом передает Firstcoastnews.

Злоумышленник позвонил в заведение и сделал заказ, при этом намеренно назвав запутанный адрес, чтобы доставщик ему перезвонил, и стал ждать курьера в одном из трейлеров. Когда доставка была на месте, преступник выхватил нож и попытался ограбить курьера, но тот не растерялся и застрелил нападающего.

В полиции квалифицировали действия курьера как самооборону, против него не будут выдвигать никаких обвинений.

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