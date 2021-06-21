В воскресенье, 20 июня, около села Лебедевка Киевской области утонули два ребенка и один взрослый.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Предварительно сообщалось, что на Киевском водохранилище погибли двое человек, один из утонувших несовершеннолетний 2011 года рождения.

Из воды удалось достать ребенка 2017 года рождения, однако он скончался по пути в больницу.

Ранее сообщалось, что на центральном пляже Запорожья произошел несчастный случай. Там утонул юноша 2006 года рождения.