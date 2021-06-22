Израильские археологи сделали невероятно редкое открытие в древней промышленной зоне Явне, центрального израильского города: куриное яйцо возрастом 1000 лет.

Как сообщает Haaretz, яйцо лежало под землей и сохранялось все эти годы — пока, к сожалению, оно случайно не разбилось в лаборатории, которой руководят археологи из Управления древностей Израиля.

Археолог Алла Нагорская рассказала журналистам, что происшествие не слишком сильно повлияло на его археологическую ценность. Некоторое количество желтка осталось в скорлупе и сейчас проверяется на ДНК.

— Мы были удивлены, когда нашли его. Время от времени мы находим фрагменты яичной скорлупы, но целое яйцо — это нечто необычное, — рассказала Алла Нагорская.

Среди других находок на раскопках — три куклы из кости, типичные для XI века, и масляная лампа.

Напомним, двое подростков, проходивших стажировку в Управлении античности Израиля, нашли почти килограмм золотых монет, созданных около 1100 лет назад.