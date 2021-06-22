В Старобельске Луганской области местные житель нашел погибших родственников в канализационной системе. Вероятно, они упали туда, когда занимались хозяйственными работами.

Об этом пишет местное издание «Старобельские новоcти»‎.

Cогласно последним данным известно, что погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Смерть наступила в результате падения в канализационную яму.

Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся следственные действия.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 Уголовного колекса Украины «Убийство»‎, с примечанием «несчастный случай»‎.

Ранее сообщалось, что 6 августа прошлого года в Николаеве на пересечении улиц Малой Морской и Шевченко девушка провалилась в люк.