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В Старобельске Луганской области местные житель нашел погибших родственников в канализационной системе. Вероятно, они упали туда, когда занимались хозяйственными работами.
Об этом пишет местное издание «Старобельские новоcти».
Cогласно последним данным известно, что погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Смерть наступила в результате падения в канализационную яму.
Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся следственные действия.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 Уголовного колекса Украины «Убийство», с примечанием «несчастный случай».
Ранее сообщалось, что 6 августа прошлого года в Николаеве на пересечении улиц Малой Морской и Шевченко девушка провалилась в люк.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
В Старобельске Луганской области местные житель нашел погибших родственников в канализационной системе. Вероятно, они упали туда, когда занимались хозяйственными работами.
Об этом пишет местное издание «Старобельские новоcти».
Cогласно последним данным известно, что погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Смерть наступила в результате падения в канализационную яму.
Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся следственные действия.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 115 Уголовного колекса Украины «Убийство», с примечанием «несчастный случай».
Ранее сообщалось, что 6 августа прошлого года в Николаеве на пересечении улиц Малой Морской и Шевченко девушка провалилась в люк.