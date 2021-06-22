В Одессе традиционно в последние годы в прибрежной полосе «зацвело» Черное море, которое из-за этого окрасилось в зеленоватый цвет.

Видеосюжет, снятый с высоты птичьего полета, показал местный ресурс Одесский курьер.

В основном «цветет» вода в полузакрытых акваториях пляжей, которые отделены от открытого моря волнорезами, но порой полосы оливково-зеленой воды видно и при удалении от суши.

По данным гидробиологов, в 2021 году явление вызвало массовое распространение цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, которая обычно формирует поверхностные агрегаты в пресных/солоноватых водоемах при наличии большой концентрации органики в воде, но может вызывать «цветение» и в морских прибрежных зонах. Этот вид микроорганизмов в последний раз был причиной «цветения» в Одессе в 2015 году.

Как отмечает гидробиолог Галина Теренько, сильные дожди в последние дни смыли в море различный мусор, отходы и просто грязь из города, что пополнило «кормовую базу» цианобактерий.

Хотя существуют нетоксичные формы Aphanizomenon flos-aquae, большинство являются все же токсичными, содержат гепато- и нейроэндотоксины, которые могут быть особенно опасны при купании для небольших животных вроде собак, а также детей.

Госпродпотребслужба не рекомендовала купаться на городских пляжах Одессы, однако Одесский областной лабораторный центр, замерявший показатели воды 11-18 июня, считает воду на городских пляжах «чистой и вполне пригодной для купания». Пробы «соответствовали гигиеническим требованиям».

Ранее в районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега.