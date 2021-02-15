В районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

«В конце антарктического лета в районе нашей станции «Академик Вернадский» наблюдается такое явление, как «цветение» снега. В этом году снег снова изменил цвет: вместо белого стал зеленым и малиновым. Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный — каротиновой слой, содержащий клетки некоторых видов микроводорослей. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Как сообщается, «цветение снега» способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще больше усиливается.

«В прошлом году информация о малиновом снеге возле украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая же площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом», — сказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Начать исследование планируется в скором времени, оно будет осуществляться через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.

Ранее сообщалось, что взле Антарктиды произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов.