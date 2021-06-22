Последствия глобального потепления может ощутить и Большой Барьерный риф. В ЮНЕСКО считают, что этой экосистеме угрожает опасность.

Об этом сообщает BBC.

В организации говорят, что Большой Барьерный риф должен быть внесен в список Всемирного наследия, которому угрожает опасность. Этот вопрос должен быть решен на заседании ЮНЕСКО в Китае в следующем месяце.

Австралию, в свою очередь, призывают усилить меры по противодействию глобальному потеплению. Риф находится возле этой страны.

Предложение ЮНЕСКО вызвало негодование у представителей туристической отрасли, опасающихся негативного влияния на эту сферу в случае внесения рифа в список.

Большой Барьерный риф, простирающийся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. После того как в 2017 году ЮНЕСКО впервые подняла вопрос об угрозе для этого объекта.

Ранее сообщалось, что в Одессе позеленело Черное море.