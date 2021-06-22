В Днепре в областной детской больнице от отравления грибами 21 июня умер девятилетний мальчик.

Об этом сообщает strana.ua.

За жизнь ребенка медики боролись четверо суток, однако спасти ребенка не удалось.

По словам гендиректора Днепропетровской областной детской больницы Алексея Власова, грибы собирал отец ребенка. Скорее всего, среди них попалась бледная поганка, потому отравление было очень серьезное.

Ранее в Красноградском районе Харьковской области четверо детей от 8 до 14 лет отравились грибами.

До этого в Николаеве семья из пяти человек отравилась грибами.