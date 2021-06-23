В Ровенской области будут судить мужчину, который расколотил голову соседскому псу. По его словам, это была месть за мертвую курицу, стоимость которой не захотели возмещать хозяева животного.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции в Ровенской области.

Жестокая расправа случилась 24 мая в селе Великое Поле Ровенского района. Курица 40-летнего местного жителя выбежала за пределы двора, на нее позарился соседский пес, который в итоге задушил домашнюю птицу.

Мужчина решил отомстить и без разговоров забежал в хозяйство 58-летнего односельчанина.

Во дворе он подхватил молоток, потом пошел в сарай, где была собака, придавил ее дверью и нанес несколько ударов по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, покинул дверь.

Односельчанин вызывал полицию.

— По факту жестокого обращения с животными сведения были внесены по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства 40-летнему жителю села Большое Поле сообщили о подозрении. Согласно акту ветеринаров по результатам вскрытия злоумышленник нанес собаке телесные повреждения головы, в частности разбил череп и повредил мозг, приведшие к его гибели, — заявили правоохранители.

Убийца собаки признал свою вину и написал чистосердечное. Дело передано в суд. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысяч гривен или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве мужчина задушил трех щенков, еще одному он повредил хребет сильным ударом.