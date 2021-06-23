Коронавирус типа Delta, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине у двоих людей, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Как заявил Данилов в интервью ТСН, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Сейчас они госпитализированы, их состояние стабильное.

— У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают Delta-штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ, — отметил Алексей Данилов.

Он также не исключил, что сообщение с некоторыми странами из-за Delta-штамма может быть полностью остановлено.