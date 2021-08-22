По факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром, 22 августа, на проспекте Героев Украины в Николаеве, полиция открыла уголовное производство части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Очевидцев ДТП просят поделиться информацией, а также записями с видеорегистраторов, которые зафиксировали момент столкновения двух грузовиков и двух легковых автомобилей.

— Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 0 (63) 621 46 34, 102, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в ДТП участвовали два легковых автомобиля — ВАЗ и Toyota, и два грузовых — DAF и MAN. Все они двигались в одном направлении — по проспекту Героев Украины (Сталинграда) со стороны Ингульского моста в направлении терновской развилки. Одного из водителей с места происшествия забрала «скорая».