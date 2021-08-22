Аэропорт Кабула закроют на 48 часов для эвакуации людей, которые уже находятся на его территории.
Тысячи людей в условиях жары ждут, чтобы войти в аэропорт имени Хамида Карзая и покинуть Афганистан.
В Государственном департаменте США сообщили о закрытии аэропорта на 48 часов для эвакуации тех, кто уже там находится, затем работу аэропорта восстановят.
В Госдепе добавили, что гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула стала абсолютно беспрецедентной: на протяжении последних семи дней 12 человек погибли в давке вблизи аэропорта, пытаясь попасть туда.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена стремится привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации из Афганистана.
Напомним, сегодня, 22 августа, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.
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Аэропорт Кабула закроют на 48 часов для эвакуации людей, которые уже находятся на его территории.
Тысячи людей в условиях жары ждут, чтобы войти в аэропорт имени Хамида Карзая и покинуть Афганистан.
В Государственном департаменте США сообщили о закрытии аэропорта на 48 часов для эвакуации тех, кто уже там находится, затем работу аэропорта восстановят.
В Госдепе добавили, что гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула стала абсолютно беспрецедентной: на протяжении последних семи дней 12 человек погибли в давке вблизи аэропорта, пытаясь попасть туда.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена стремится привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации из Афганистана.
Напомним, сегодня, 22 августа, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана. Вернулся 31 украинец.