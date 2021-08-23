ФСБ задержала в Туле гражданина Украины и обвиняет его в собирании сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом пишет Украинская правда.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — заявили в ФСБ.

Там утверждают, что задержанный по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Его целями якобы были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

Ранее Службы безопасности Украины установила личности двух сотрудников ФСБ РФ, которые пытались завербовать офицера СБУ в Запорожской области.