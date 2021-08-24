Ураган «Генри», обрушившийся в некоторых районах восточного побережья США в воскресенье, оставил после себя разрушенные дома и тысячи людей без электроэнергии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

В Вермонте президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро понедельника в Коннектикуте без электричества осталось по меньшей мере 8000 потребителей, жители 18 домов были эвакуированы, пожарные провели несколько спасательных операций.

Кроме того, вследствие ущерба, причиненного ураганом, эвакуированы четыре дома престарелых, в которых проживают 250 человек.

Тысячи людей остались без электричества в штате Род-Айленд. Бригады коммунальных служб из соседней Вирджинии помогают убрать деревья и поваленные линии электропередачи.

В воскресенье отдельные населенные пункты в центральной части штата Нью-Джерси были затоплены дождем (до 20 см). В центре Джеймсбурга вода на улицах почти полностью затопила автомобили. В Ньюарке полиция и пожарные спасли около сотни человек в инцидентах, связанных с ураганом.

Разрушения зафиксированы в центральной части Массачусетса. Сильный ветер и дождь повалили деревья в городе Оксфорд.

В понедельник сильные ливни продолжатся на Лонг-Айленде, в Новой Англии, в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Восточной Пенсильвании.

Ураган «Генри» достиг берега в воскресенье неподалеку Вестерли штата Род-Айленд, скорость устойчивого ветра составляла около 97 км/ч, порывы достигали 110 км/ч.

Напомним, 1 августа во Львове произошел мощный ураган. В результате, дерево в Стрыйском парке упало на двух человек, они погибли на месте.