В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. На линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о сегодняшнем нарушении режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

— На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения, — отмечает пресс-служба ООС.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины с начала суток разминировали 2 гектара территории и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.