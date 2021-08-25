На пляже курорта Голем в Албании нашли тело человека. Погибшим оказался 66-летний украинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Предположительно мужчина утонул во время купания в море. Обстоятельства происшествия выяснит полиция.

«Безжизненное тело 66-летнего мужчины было найдено около 11:30 на побережье», — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше четверо полисменов связали ремнями агрессивного гражданина Украины. Мужчина потерял сознание и умер. По инциденту проводится внутреннее расследование.