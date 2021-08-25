Во Львовской области помощница судьи Жовковского районного суда отсудила 10 тысяч гривен моральной компенсации у адвоката, который оскорбил ее и назвал «собакой» в 2019 году.

Адвокат не признал своей вины и тоже подал на женщину в суд.

Об этом пишет Zaxid.Net.

Изначально Кристина Триндяк подала в суд заявление, в котором попросила взыскать с адвоката Михаила Бордюка 15 тысяч гривен моральной компенсации.

— В частности, после судебного заседания, при обращении к помощнику судьи использовал оскорбительные слова: «Я адвокат, а ты никто, кто ты здесь такая, чтобы мне указывать, что именно я должен делать, ты собака и твое место у дверей, — цитирует СМИ материалы дела.

После конфликта с адвокатом Кристина Триндяк подала заявление в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Львовской области. Михаила Бордюка на год отстранили от адвокатской деятельности. Мужчина пытался обжаловать через суд решение комиссии адвокатуры, однако ему это не удалось. Михаил Бордюк объяснил свое поведение с попыткой сделать сравнение, а не обидеть сотрудницу

— Использовал существующие в украинском языке сравнения, фразеологизмы, пословицы, - цитируется позиция Михаила Бордюка в материалах дела.

9 августа 2021 года судья Андрей Жураковский удовлетворил ее иск частично. Судья пришел к выводу, что Михаил Бордюк нанес душевные страдания работнице суда и взыскал с него 10 тысяч гривен моральной компенсации. Это решение можно обжаловать в апелляции.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации «Стоп Шлам» о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 миллиардов гривен моральной компенсации для людей, проживающих неподалеку.