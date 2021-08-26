В Лондоне 25 августа задержали мужчину по подозрению в том, что он шприцем ввел в ряд продуктов в супермаркетах неизвестное вещество.
Об этом сообщает Европейская правда.
Мужчину задержали по подозрению в отравлении продуктов с целью причинить вред или посеять панику. Подозревают, что пострадали в основном колбасные изделия и полуфабрикаты, которые разогреваются в микроволновых печах.
В связи с инцидентом приостановили работу трех магазинов на западе города - супермаркетов Sainsbury's, Tesco и Waitrose, а покупателям, которые приобрели там еду вечером в среду, рекомендуют выбросить ее.
— Пока неизвестно, сколько продуктов пострадали, и что было в шприцах. Проводится расследование с целью установить, могли ли пострадать другие магазины в этом районе, — сообщила полиция Лондона.
Напомним, на севере Лондона мужчина с ножом напал на людей посреди улицы. Среди пострадавших два полицейских и социальный работник.
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В Лондоне 25 августа задержали мужчину по подозрению в том, что он шприцем ввел в ряд продуктов в супермаркетах неизвестное вещество.
Об этом сообщает Европейская правда.
Мужчину задержали по подозрению в отравлении продуктов с целью причинить вред или посеять панику. Подозревают, что пострадали в основном колбасные изделия и полуфабрикаты, которые разогреваются в микроволновых печах.
В связи с инцидентом приостановили работу трех магазинов на западе города - супермаркетов Sainsbury's, Tesco и Waitrose, а покупателям, которые приобрели там еду вечером в среду, рекомендуют выбросить ее.
— Пока неизвестно, сколько продуктов пострадали, и что было в шприцах. Проводится расследование с целью установить, могли ли пострадать другие магазины в этом районе, — сообщила полиция Лондона.
Напомним, на севере Лондона мужчина с ножом напал на людей посреди улицы. Среди пострадавших два полицейских и социальный работник.