Полиция разыскивает Евгения Грека, который 25 августа сбежал из Николаевской областной психиатрической больницы № 2, расположенной в селе Сапетня Ольшанской ОТГ. Туда он был принудительно помещен за совершение умышленного убийства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Отделением полиции № 5 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение осужденного Грека Евгения Юрьевича 1987 г.р., в отношении которого судом были применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение, который 25 августа самовольно покинул специализированное лечебное учреждение в с еле Сапетня Ольшанской ОТГ, в котором содержался в соответствии с постановлением суда за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», — говорится в сообщении.

Приметы: рост 184 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие с залысинами, глаза темные, губы тонкие.

Был одет в шорты и футболку бежевого цвета с полосками черного цвета, и кроссовки. Может носить медицинскую маску.

По факту побега следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины «Побег из специализированного лечебного учреждения».

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, соблюдать меры безопасности и немедленно сообщить в отделение полиции № 5 Николаевского районного управления полиции по адресу: Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073) 3218805, (063) 5697253, (063) 9092271, 102.

Ранее правоохранители задержали на Полтавщине мужчину, который в январе этого года сбежал из исправительного учреждения, расположенного в Николаевской области.