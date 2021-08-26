Пограничники пресекли попытку нелегального ввоза наркотиков из РФ в Украину под видом биодобавок для животных.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался гражданин Украины 1967 года рождения, служебный пес сработал на одну из сумок.

«Внутри был запаянный полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 килограмма, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору «героин, морфин, бупренорфин», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил пограничникам, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей, иногда грузов. Он рассказал, что вез из РФ биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить о передаче во время погранично-таможенного оформления водитель, по его словам, забыл.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.