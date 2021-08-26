Пограничники пресекли попытку нелегального ввоза наркотиков из РФ в Украину под видом биодобавок для животных.
Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался гражданин Украины 1967 года рождения, служебный пес сработал на одну из сумок.
«Внутри был запаянный полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 килограмма, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору «героин, морфин, бупренорфин», — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля пояснил пограничникам, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей, иногда грузов. Он рассказал, что вез из РФ биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить о передаче во время погранично-таможенного оформления водитель, по его словам, забыл.
Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.
Напомним, 31 июля на проспекте Героев Украины мужчина раскладывал закладки с наркотиками, его задержали.
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Пограничники пресекли попытку нелегального ввоза наркотиков из РФ в Украину под видом биодобавок для животных.
Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.
В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области во время погранично-таможенного оформления микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, которым из РФ возвращался гражданин Украины 1967 года рождения, служебный пес сработал на одну из сумок.
«Внутри был запаянный полиэтиленовый мешочек, весом почти 3 килограмма, наполненный мелкими белыми кристаллами. Экспресс-анализ показал, что найденное вещество содержит наркотические вещества по индикатору «героин, морфин, бупренорфин», — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля пояснил пограничникам, что наркокурьером стал нечаянно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей, иногда грузов. Он рассказал, что вез из РФ биодобавку для животных по заказу одной фирмы. Сообщить о передаче во время погранично-таможенного оформления водитель, по его словам, забыл.
Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу.
Напомним, 31 июля на проспекте Героев Украины мужчина раскладывал закладки с наркотиками, его задержали.