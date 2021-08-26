Возле города Берислав в рейсовом автобусе 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Сообщается, что водитель автобуса позвонил в полицию и сообщил, что один из пассажиров словесно начал угрожать подрывом гранаты. В этот момент в автобусе находились 26 пассажиров.

Правоохранители прибыли на место происшествия и осмотрели вещи мужчины.

— При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили, — сообщили в полиции.

Мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил правоохранителям, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

На правонарушителя составили административные материалы по ст. 173 «Мелкое хулиганство» и ст. 178 «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде» КУоАП.

Ранее в здание Кабинета министров прорвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожал себя взорвать. Более того, он сказал, что «живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет».