Сегодня, 26 августа, на перекрестке улиц Крылова и Карпенко в Николаеве столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Шкода».

Из-за ДТП затруднилось движение троллейбусов, пишет СВІДОК.info, ссылаясь на информацию КП «Николаевэлектротранс».

Отмечается, что авария произошла еще в 12:49. Один из автомобилей, участников ДТП, заблокировал выезд троллейбусам с улицы Крылова. На момент выхода публикации на СВІДОК.info из-за ДТП не могли проехать три единицы электротранспорта.

По этой причине троллейбусы по маршруту №2 и 5 временно курсируют до остановки «Стадион».

Напомним, утром, 22 августа, на проспекте Героев Украины образовалась пробка из-за серьезного ДТП в районе супермаркета «МЕТРО».