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Сегодня, 26 августа, на перекрестке улиц Крылова и Карпенко в Николаеве столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Шкода».
Из-за ДТП затруднилось движение троллейбусов, пишет СВІДОК.info, ссылаясь на информацию КП «Николаевэлектротранс».
Отмечается, что авария произошла еще в 12:49. Один из автомобилей, участников ДТП, заблокировал выезд троллейбусам с улицы Крылова. На момент выхода публикации на СВІДОК.info из-за ДТП не могли проехать три единицы электротранспорта.
По этой причине троллейбусы по маршруту №2 и 5 временно курсируют до остановки «Стадион».
Напомним, утром, 22 августа, на проспекте Героев Украины образовалась пробка из-за серьезного ДТП в районе супермаркета «МЕТРО».
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Дивны твои дела, «Николаевгаз»…Светлана Кугук
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Відповідатиме кожний за своєСтанислав Мартиросов
Сегодня, 26 августа, на перекрестке улиц Крылова и Карпенко в Николаеве столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Шкода».
Из-за ДТП затруднилось движение троллейбусов, пишет СВІДОК.info, ссылаясь на информацию КП «Николаевэлектротранс».
Отмечается, что авария произошла еще в 12:49. Один из автомобилей, участников ДТП, заблокировал выезд троллейбусам с улицы Крылова. На момент выхода публикации на СВІДОК.info из-за ДТП не могли проехать три единицы электротранспорта.
По этой причине троллейбусы по маршруту №2 и 5 временно курсируют до остановки «Стадион».
Напомним, утром, 22 августа, на проспекте Героев Украины образовалась пробка из-за серьезного ДТП в районе супермаркета «МЕТРО».