В результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных — 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.

Об этом заявил Джон Кирби в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе брифинга подчеркнул, что атаки в аэропорту Кабула не заставят ведомство отказаться от поставленной задачи по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, около 5 тысяч человек ждут вылета.

— Террористы забрали жизни наших военных в тот самый момент, когда они спасали жизни других. Мы скорбим о потере, — сказал Ллойд Остин.

Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи в свою очередь заявил, что в Афганистане находится около тысячи американцев, которые ожидают эвакуации.

— Нашей основной задачей остается эвакуация американцев, граждан других стран, держателей специальной иммиграционной визы, сотрудников посольства США и афганцев, — уточнил Кеннет Маккензи.

CNN сообщает со ссылкой на представителя Пентагона, что за атакой, вероятно, стоят террористы Исламского государства — группы ИГИЛ-К, которая «является заклятым врагом Талибана и хочет устроить беспорядок в аэропорту».

Корреспондент The New York Times Фахим Абед сообщил, что по меньшей мере 40 погибших и 120 раненых доставили в кабульские больницы, 60% пострадавших в критическом состоянии. Al Jazeera со ссылкой на спикера движения Талибан Забихуллу Муджахида сообщает о по меньшей мере 52 раненых.

По последним данным, вечером 26 августа возле аэропорта Кабула произошло по меньшей мере два взрыва — у входа в аэропорт и у отеля Baron поблизости. Один из них, предварительно, совершил террорист-смертник Исламского государства, второй мог быть осуществлен с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля.