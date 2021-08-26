У аэропорта Кабула «прогремело» два взрыва, сообщается о минимум 11 смертельных жертвах.

Об этом заявило Минобороны Турции, пишет Лентач со ссылкой на Sky News Arabia.

«Талибан» утверждает, что взрыв в аэропорту устроили террористы. Ранее они предупреждали об угрозе теракта со стороны ИГИЛ. Кроме того, среди пострадавших есть американские солдаты, сообщает WSJ.

Первый взрыв произошёл, предположительно, у отеля Baron, расположенного возле аэропорта. СМИ пишут, что там останавливались британцы.

Ранее сообщалось, что Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики «Талибана».