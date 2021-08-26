Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики «Талибана».

Об этом пишет Украинская правда.

Отмечается, что турецкие военные «возвращаются на родину с гордостью за успешное выполнение возложенной на них задачи».

Официальный представитель президента Ибрагим Калин сказал, что вывод войск займет до 36 часов и первый самолет уже взлетел.

Ибрагим Калин сказал, что «Талибан» хотел получить от Турции техническую поддержку в управлении аэропортом Кабула и переговоры, скорее всего, приведут к положительным результатам.

Турецкие вооруженные силы несли службу в Афганистане с 2002 года, «чтобы способствовать миру, спокойствию и стабильности афганского народа, с которым есть исторические и культурные связи, в рамках ООН, НАТО и двусторонних соглашений».

Напомним, в Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.