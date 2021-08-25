В Афганистане представители движения «Талибан» порекомендовали работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут надлежащую систему безопасности. Ограничение называют временным.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь боевиков Забихулла Муджахид, сообщает BBC.

— Наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не обеспечим полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома, – отметил Забихулла Муджахид.

В ООН не только «выразили обеспокоенность» по поводу прав женщин в Афганистане, но и сообщили, что получили сообщение о вербовке детей-солдат и казни талибами. Хотя Совет ООН по правам человека и принял резолюцию, подтверждающую «непоколебимую приверженность» правам женщин и девушек, однако она не соответствует тому, к чему призывали многие правозащитные группы — в частности, она не рекомендовала назначение специального следователя ООН по Афганистану.

Талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин: боевики насмерть забили многодетную мать за отказ готовить еду на группу из 15 боевиков, и застрелили женщину из-за отсутствия паранджи.

Напомним, что захватившее власть в Афганистане исламистское движение «Талибан» запретило вывозить из страны доллары и антиквариат.