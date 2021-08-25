Захватившее власть в Афганистане исламистское движение «Талибан» запретило вывозить из страны доллары и антиквариат.

Об этом в Твиттере написал официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, передает DW.

По его словам, вывоз валюты запрещен «как по земле, так и по воздуху». Обнаруженные средства будут конфискованы, а нарушители предстанут перед судом

Между тем, информирует DW, от перевода траншей в Афганистан отказался Всемирный банк, который намерен «наблюдать за ситуацией». Уточняется, что в 2020 году 43% ВВП Афганистана составляли деньги, полученные в виде финансовой помощи.

Ранее спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.