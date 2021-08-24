Спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина о том, что украинский эвакуационный самолет в Кабуле был захвачен вооруженными людьми.

Об этом пишет РБК-Украина во вторник, 24 августа.

— Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, — заявил Олег Николенко.

По его словам, все самолеты, которые привлекала Украины для эвакуации из Афганистана, безопасно вернулись в страну. На сегодня тремя эвакуационными рейсами вывезли 256 человек.

Олег Николенко говорит, что Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы организовать эвакуацию.

— Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой. МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации, — добавил Олег Николенко.

Напомним, что Евгений Енин ранее заявил: «В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев».