Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.

Об этом в ходе брифинга заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.

— Мы нанесем удары по руководству ИГИЛ, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесем эти удары в определенное и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим, — заявил Джо Байден.

Напомним, в результате теракта возле аэропорта Кабула погибли 12 американских военных — 11 морских пехотинцев и один медик. Ранения получили 15 военнослужащих США.