Полиция Евгения Грека, который 25 августа сбежал из Николаевской областной психиатрической больницы № 2, расположенной в селе Сапетня Ольшанской ОТГ. Туда он был принудительно помещен за совершение умышленного убийства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснили правоохранители, недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и совершил побег.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 394 Уголовного кодекса Украины «Побег из специализированного лечебного учреждения».

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий вечером 26 августа оперативники отделения полиции № 5 задержали мужчину в плавнях одного из сел Николаевского района, недалеко медучреждения.

Сейчас следователи мужчине сообщили о подозрении за совершение побега из специализированного лечебного учреждения и поместили в специализированное отделение со строгим наблюдением.