Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы на меры пресечения представителям «Национального корпуса», которых подозревают в возможном рэкете и создании организованной преступной группировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У здания суда стоят несколько автозаков и автомобили полиции.

К стенам суда пришли около 50 человек, они поставили палатку, растянули транспарант и установили телевизор.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее активисты «Национального корпуса» собрались на Майдане Независимости, откуда двинулись к Офису Президента.

Напомним, Шевченковский суд Киева взял под стражу 7 подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии «Национальный корпус», бывшие и действующие правоохранители. 6 августа с самого утра под стенами суда проходила акция в поддержку задержанных. На митинге собралось около пяти сотен активистов «Нацкорпуса».

5 августа СБУ в ходе обысков задержала нескольких представителей «Национального корпуса» в Харькове. В ответ, «Нацкорпус» обвинил СБУ в попытках запугивания и производстве «ужасающих роликов о якобы бандитах-патриотах».