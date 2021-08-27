СБУ предотвратила новую попытку спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины.

В Херсоне разоблачили еще одну группу интернет-агентов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию своих «кураторов» злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени «лидеров общественного мнения».

За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих «публикаций» они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по факту действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Кроме того, по материалам СБУ осуждены двое интернет-агентов, которые выполняли задачи своих «кураторов» с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Через соцсети они призвали к изменению границ государственной границы, в том числе присоединение южных и восточных регионов нашей страны в РФ.

В ходе обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые агентурой тексты содержали призывы к совершению преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Решением судов злоумышленники признаны виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Николаевщине СБУ разоблачила незаконную добычу гранита асфальтным заводом.