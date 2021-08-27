Гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе. Его доставили в больницу.

Об этом сообщает Укринформ.

— Украинский альпинист Вадим Заскалко отправился в поход по склонам горы Сюпхан в районе Адильджеваз. Заскалко потерялся и ранил щиколотку, пытаясь найти дорогу, после чего позвонил друзьям, чтобы сообщить об этом, — рассказывает издание.

После того, как это было сообщено службам спасения, на поиски украинца отправились подразделения жандармерии, управления по чрезвычайным ситуациям и других служб.

Связь с потерпевшим была потеряна, поскольку его телефон разрядился. Украинец самостоятельно добрался до ближайшей деревни, где смог зарядить телефон и сообщить друзьям о своем местонахождении.

Ему помогли местные пастухи. Впоследствии спасатели доставили Заскалко в местную больницу. Его состояние удовлетворительное.

Ранее альпинистка родом из Николаева Юлия Зи провела встречу с местной скаутской организаций «Пласт» и рассказала о своем восхождении на одну из самых высоких вершин в мире — гору Броуд-Пик, высота которой составляет 8051 метр над уровнем моря.