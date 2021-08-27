Дмитрий Титор, директор Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, заявил о системности в действиях руководителя управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, которого задержали по подозрению во взяточничестве.

Эта информация прозвучала в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По данным следствия, подозреваемый требовал от руководителя николаевской АЗС 5 тысяч долларов США за неналожение штрафных санкций по выявленным нарушениям.

— Это будет иметь достаточно громкое продолжение. Там очень много интересных моментов. Фактически, мы прекратили противоправную преступную деятельность лиц, которые системно делали эти вещи. Будет ли помощь от обиженных людей, которые пострадали из-за их коррупционных действий, неизвестно. Думаю, что установим еще факты получения ими неправомерной выгоды, — уточнил Дмитрий Титор.

Также он поделился подробностями задержания.

— АЗС находится на территории Николаевской области, не в самом Николаеве. Туда с проверкой пришли работники экоинспекции, по результатам которой дали понять, что есть некоторые проблемы, из-за которых эта АЗС не сможет начать работать. Выдвинули требование по неправомерной выгоде. К нам обратился директор предприятия с заявлением, мы начали эти факты документировать. Всего 5 тысяч долларов США. Первую часть работники экоинспекции получили, уже при получении второй части в размере 4 тысяч долларов США их задержали. Других деталей не могу раскрыть, еще идет досудебное следствие, — пояснил Дмитрий Титор.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали руководителя экоинспекции Юго-Западного округа.