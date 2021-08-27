Три человека погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на западе Словакии.

Об этом передает Укринформ.

Трагедия произошла в пятницу, 27 августа, вблизи поселка Мокрый Гай, что примерно в 62 километрах от словацкой столицы Братиславы.

— После авиакатастрофы самолет загорелся. В аварии погибли три человека, которые, вероятно, были из Чехии, — заявили в полиции.

Отмечается, что четырехместный самолет был зарегистрирован в соседней Чехии и летел оттуда, он разбился около 11.40 по киевскому времени у чешской границы.

До этого самолет итальянских Военно-воздушных сил попал под обстрел во время эвакуации беженцев в аэропорту Кабула.