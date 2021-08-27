Три человека погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на западе Словакии.
Об этом передает Укринформ.
Трагедия произошла в пятницу, 27 августа, вблизи поселка Мокрый Гай, что примерно в 62 километрах от словацкой столицы Братиславы.
— После авиакатастрофы самолет загорелся. В аварии погибли три человека, которые, вероятно, были из Чехии, — заявили в полиции.
Отмечается, что четырехместный самолет был зарегистрирован в соседней Чехии и летел оттуда, он разбился около 11.40 по киевскому времени у чешской границы.
До этого самолет итальянских Военно-воздушных сил попал под обстрел во время эвакуации беженцев в аэропорту Кабула.
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Три человека погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на западе Словакии.
Об этом передает Укринформ.
Трагедия произошла в пятницу, 27 августа, вблизи поселка Мокрый Гай, что примерно в 62 километрах от словацкой столицы Братиславы.
— После авиакатастрофы самолет загорелся. В аварии погибли три человека, которые, вероятно, были из Чехии, — заявили в полиции.
Отмечается, что четырехместный самолет был зарегистрирован в соседней Чехии и летел оттуда, он разбился около 11.40 по киевскому времени у чешской границы.
До этого самолет итальянских Военно-воздушных сил попал под обстрел во время эвакуации беженцев в аэропорту Кабула.