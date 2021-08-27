В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост, построенный в XIX веке.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

Подъемный кран въехал в железнодорожный мост, вследствие этого мост — памятник национального значения — частично обрушился.

Отмечается, что водитель подъемного крана не пострадал, однако в результате инцидента мост получил значительные повреждения. Причины инцидента выясняются.

Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами, некоторое время не использовался.

Ранее сообщалось, что в Волынской области в селе Пятидни во время ремонтных работ обвалилась часть моста на автодороге Владимир-Волынский — Устилуг.