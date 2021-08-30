На Львовщине и Ивано-Франковщине «реабилитационные центры» служили ширмой, чтобы взять под контроль людей с зависимостью, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы этих учреждений использовали рабский труд.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции по Львовщине.

Злоумышленников поймали еще весной. В конце августа подошло к завершению досудебное расследование, дело десяти фигурантов ушло в суд. Помимо эксплуатации физической силы, часть людей кинули в эти «ребцентры» без их прямого согласия.

— Поскольку некоторые «пациенты» не желали добровольно «лечиться», злоумышленники удерживали их в центрах против воли, а также использовали их принудительный труд. Кроме того, некоторые «пациентов» поместили в учреждения принудительно и доставили туда силой, — при этом месячная оплата за «лечение», которую вносили их родственники, составляла от 8 тысяч до 12 тысяч гривен в месяц, — рассказали у правоохранителей.

Когда находящиеся в ребцентрах люди пытались сбежать — их начинали избивать. Позвонить в полицию они не могли, мобильные телефоны находились под запретом и их отбирали при заселении.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым по статье, — лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, одессит рассказал, как в попытках заработать во время полевых работ попал в артель, где людей буквально держат в рабстве, заставляя бесплатно трудиться и избивая.