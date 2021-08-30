В Херсонской области трое сотрудников патрульной полиции и местный предприниматель облагали «данью» водителей из водителей перегруженных грузовиков. Ежедневно дельцы «зарабатывали» до 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленники требовали по 500 гривен с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхурочных грузов.

— Полицейские «проверяли» грузовики на «перегруз» на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал «снимать дань» с водителей местный предприниматель — посредник, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что схема действовала с октября прошлого года и приносила дельцам 25 тысяч гривен «прибыли» ежедневно. Двух злоумышленников задержали.

В ходе обысков изъяли большое количество наличных, платежные карточки, через которые проходило большинство расчетов.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.